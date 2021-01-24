24 января 2021
23 января 2021
22 января 2021

Минздрав: в Перми остановлена запись на вакцинацию от COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация членов правительства Курганской обл. Курган, шприцы, вакцина от гриппа, совигрипп, прививки, вакцинация
В Пермском крае прививку от коронавируса поставил 6081 человек Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Перми приостановлена новая запись на вакцинацию против коронавируса, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Возобновится запись только после поступления в край новой партии вакцины.

Новость по теме
СМИ: в Пермском крае закончилась вакцина против коронавируса

«На 25 января запись на вакцинацию от Covid-19 в поликлиниках Перми сформирована. Новая запись временно не проводится — до поступления крупной партии вакцины. Она ожидается в ближайшее время», — сообщили URA.RU в ведомстве. Сейчас прививки ставят только в некоторых муниципалитетах края, где в поликлиниках остался запас вакцины.

К 25 января в крае привит 6081 человек, из них двумя компонентами вакцины — 1654 человека. Всего же в край было поставлено 8542 комплекта вакцины. Соответственно, израсходовано уже более 71%. Ожидается, что в ближайшее время в край поступит еще 108 тысяч комплектов вакцины.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...