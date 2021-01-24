Минздрав: в Перми остановлена запись на вакцинацию от COVID-19

В Перми приостановлена новая запись на вакцинацию против коронавируса, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Возобновится запись только после поступления в край новой партии вакцины.
«На 25 января запись на вакцинацию от Covid-19 в поликлиниках Перми сформирована. Новая запись временно не проводится — до поступления крупной партии вакцины. Она ожидается в ближайшее время», — сообщили URA.RU в ведомстве. Сейчас прививки ставят только в некоторых муниципалитетах края, где в поликлиниках остался запас вакцины.
К 25 января в крае привит 6081 человек, из них двумя компонентами вакцины — 1654 человека. Всего же в край было поставлено 8542 комплекта вакцины. Соответственно, израсходовано уже более 71%. Ожидается, что в ближайшее время в край поступит еще 108 тысяч комплектов вакцины.
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