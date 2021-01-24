Свердловские власти предложили Каменску-Уральскому нового мэра

Мэра Каменска-Уральского Алексея Шмыкова забирают на работу в областное правительство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Если мэра Каменска-Уральского (Свердловская область) Алексея Шмыкова назначат заместителем свердловского губернатора, пост главы муниципалитета с большой долей вероятности займет его первый зам Алексей Герасимов. Такую конфигурацию муниципальной власти предлагает руководство региона, сообщил источник URA.RU в резиденции губернатора.

«Шмыкова рассматривают на пост заместителя главы региона. Соответственно, после него должность мэра займет первый зам Герасимов», — поделился инсайдер. Он отметил, что если создание в структуре областного правительства поста для Шмыкова затянется, то ему дадут возможность выиграть очередной конкурс по избранию градоначальника, который после его назначения в кабмин будет проведен повторно.

В беседе с URA.RU Алексей Шмыков отметил, что его полномочия заканчиваются, но он подал документы на новый срок. Иных карьерных перспектив глава Каменска-Уральского, по его словам, не рассматривает. «Я сдал документы на конкурс. Насколько мне известно, Алексей Алексеевич [Герасимов, первый вице-мэр] тоже их сдал. Думаю, будут еще кандидаты. Решать депутатам [городской думы]. Есть большое желание закончить начатое, в городе многое изменилось в лучшую сторону, но многое еще нужно сделать», — рассказал Алексей Шмыков.

Ранее инсайдер URA.RU сообщал, что мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков будет курировать работу сразу трех министерств в правительстве Свердловской области на должности заместителя губернатора. Во вторник, 26 января, глава региона Евгений Куйвашев лично нанесет визит в Каменск-Уральский.