Компания, которая сносит ПРОМЭКТ, претендует на другой памятник

«Маяк» уже разработал предложение о заключении концессионного соглашения о модернизации гостиницы «Исеть» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Корпорация «Маяк», которая со скандалом сносит конструктивистское здание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ), планирует стать участником концессии по реновации здания гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщила вице-президент корпорации Марина Сухановская.

«Этой осенью министерство инвестиций и развития региона на 100+ Forum Russia подготовило список объектов, которые могут быть объектами концессии. Нас заинтересовала „Исеть“ по двум причинам. Во-первых, это гостиница, которая должна остаться таковой, а нам понятны этот бизнес и финансовая модель. У нас Ramada. Во-вторых, речь идет о реновации. У Владимира Андреевича [Конькова] есть патенты по реновации таких объектов. Раньше у нас была лицензия на работу с объектами культурного наследия, сейчас мы ее возобновляем. Мы сейчас плотно изучаем предметы охраны», — уточнила она.

Компания уже разработала предложение о заключении концессионного соглашения о модернизации гостиницы «Исеть». Инициатива в ближайшее время будет передано министерству инвестиций и развития региона. В корпорации предполагают, что реновация гостиницы займет максимум три года, а размер инвестиций концессионера превысит 400 млн рублей.

Ранее сообщалось, что реконструкцией гостиницы «Исеть» может заняться компания «Атомстройкомплекс». На момент публикации получить комментарий в пресс-службе застройщика не удалось.

Гостиница «Исеть» построена в 1933 году как общежитие для сотрудников Объединенного государственного политического управления в форме правильного полукруга. Здание является одним из выдающихся памятников конструктивизма.