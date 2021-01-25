Турэксперт назвал самое выгодное направление для летнего отдыха

Сервис в Крыму значительно улучшился за последние годы, рассказал Михаил Мальцев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Летом 2021 года лучшим внутренним направлением по соотношению цены и качества для туристов станет Крымский полуостров. Бизнес Крыма сделал многое, чтобы забрать россиян у других популярных курортов. Такое мнение URA.RU высказал директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«По совокупности факторов Крым — самое хорошее направление наступающего курортного сезона. В былые годы сервис на полуострове не дотягивал до цен, но сейчас видно, как сильно предприниматели озаботились этим вопросом. Качество услуг в Крыму значительно возросло», — сказал URA.RU. Но в начале 2021 года российские туристы все же предпочитают бронировать туры в Сочи, отметил эксперт.

В этом году россияне бронируют туры на лето на порядок чаще, чем годом ранее, рассказала URA.RU замдиректора крымской туристической компании «Кенеш тур» Оксана Рыбина. «Есть основания полагать, что массового открытия границ к лету не случится. Поэтому видно, что туристы пользуются ранним бронированием поездок на 30-40% больше, чем в начале прошлого года. Были опасения, будут ли люди отдавать деньги заранее, но они не подтвердились», — сказала Рыбина.

Ранее в Ассоциации туроператоров РФ заявляли, что спрос на летние туры по стране превышает прошлогодний на 15%. На первом месте по спросу находятся курорты Краснодарского края. Также там говорили, что цены на отдых поднимутся.