В Геленджике не исключили экскурсии во дворец из видео Навального

Владелец «дворца» вряд ли обрадуется туристам, отметил мэр Геленджика (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во «дворец Путина», который показал в своем расследовании Алексей Навальный, могут открыться экскурсии. Обсудить такую возможность пообещал мэр Геленджика Алексей Богодистов.

«Насчет экскурсий и доступа уточню. Но это право владельца — организовывать такие экскурсии или нет», — сказал Богодистов «Подъему». Мэр отметил, что не знает владельца постройки, и предположил, что человек, который может позволить себе такой дом, вряд ли обрадуется экскурсиям.

Огромный дом в Геленджике стал известен на всю Россию после видео Навального. В своем расследовании блогер заявил, что постройка принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, и оценил ее стоимость в 100 миллиардов рублей. Соответствующее видео на канале Навального посмотрело более 86 миллионов человек. 25 января Путин первый раз прокомментировал ролик — президент заявил, что ничего из описанного там ему не принадлежит.