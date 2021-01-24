Исполняющий обязанности главы Перми Алексей Демкин назначит своим заместителем вице-спикера гордумы Алексея Грибанова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Грибанов будет курировать социальные вопросы.
«На должность замглавы администрации по социальным вопросам будет назначен Алексей Грибанов, заместитель председателя гордумы», — сообщает пресс-служба городской администрации. Грибанов уже занимал эту должность до 2016 года, но покинул мэрию после избрания депутатом.
URA.RU рассказывало, что Грибанов собирается покинуть думу Перми и хочет перейти на работу в мэрию. При этом сообщалось, что Грибанов хочет вновь стать муниципальным служащим, чтобы не участвовать в предстоящей избирательной кампании в Пермскую гордуму.
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