24 января 2021
23 января 2021
22 января 2021

Мэр Перми назначил себе нового заместителя. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание градостроительного совета на тему развития городской эспланады. Пермь , грибанов алексей
Вице-спикер гордумы Перми Алексей Грибанов вновь станет вице-мэром по социальным вопросам Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Перестановки в мэрии Перми

Исполняющий обязанности главы Перми Алексей Демкин назначит своим заместителем вице-спикера гордумы Алексея Грибанова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Грибанов будет курировать социальные вопросы.

«На должность замглавы администрации по социальным вопросам будет назначен Алексей Грибанов, заместитель председателя гордумы», — сообщает пресс-служба городской администрации. Грибанов уже занимал эту должность до 2016 года, но покинул мэрию после избрания депутатом.

URA.RU рассказывало, что Грибанов собирается покинуть думу Перми и хочет перейти на работу в мэрию. При этом сообщалось, что Грибанов хочет вновь стать муниципальным служащим, чтобы не участвовать в предстоящей избирательной кампании в Пермскую гордуму.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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