24 января 2021
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Avito: сколько стоит стать звездой TikTok в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость минимального набора начинающего тиктокера в Тюменской области оценили в 16180 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Набор начинающей звезды TikTok обойдется жителям Тюменской области в 16180 рублей. Такие выводы сделали эксперты сервиса Avito, подсчитав стоимость минимального набора техники для того, чтобы снимать качественные видеоролики.

«Набор основного (штатив, кольцевой свет, звук) + дополнительного (стабилизатор, софтбокс) оборудования обойдется продвинутому тиктокеру в 14850 рублей в целом по России и в 16180 рублей в Тюмени. Так как некоторые девайсы из этого набора в Тюменской области стоят дороже», — сообщает пресс-служба Avito.

Стоимость набора начинающего тиктокера может увеличиться еще на 10 тысяч рублей, если пользователь решит приобрести для более качественной видеосъемки зеркальную камеру. «Если покупать второй съемочный девайс в дополнение к своему смартфону — зеркальную камеру, то полный набор блогера уровня „Pro“ будет стоить в среднем 25350 рублей в России и 26180 рублей в Тюмени», — отметили в пресс-службе Avito

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор решил стать tiktok-блогером. В конце декабря 2020 года глава региона снял и выложил в сеть ролик, посвященный новогодней тематике.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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