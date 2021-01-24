Avito: сколько стоит стать звездой TikTok в Тюмени

Набор начинающей звезды TikTok обойдется жителям Тюменской области в 16180 рублей. Такие выводы сделали эксперты сервиса Avito, подсчитав стоимость минимального набора техники для того, чтобы снимать качественные видеоролики.
«Набор основного (штатив, кольцевой свет, звук) + дополнительного (стабилизатор, софтбокс) оборудования обойдется продвинутому тиктокеру в 14850 рублей в целом по России и в 16180 рублей в Тюмени. Так как некоторые девайсы из этого набора в Тюменской области стоят дороже», — сообщает пресс-служба Avito.
Стоимость набора начинающего тиктокера может увеличиться еще на 10 тысяч рублей, если пользователь решит приобрести для более качественной видеосъемки зеркальную камеру. «Если покупать второй съемочный девайс в дополнение к своему смартфону — зеркальную камеру, то полный набор блогера уровня „Pro“ будет стоить в среднем 25350 рублей в России и 26180 рублей в Тюмени», — отметили в пресс-службе Avito
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор решил стать tiktok-блогером. В конце декабря 2020 года глава региона снял и выложил в сеть ролик, посвященный новогодней тематике.
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