В Уфе на нефтехимическом заводе «Уфаоргсинтез» произошел пожар. В результате ЧП один человек погиб, еще одного доставили в больницу.
В госкомитете по ЧС Башкирии сообщили, что пожар начался в цехе газоразделения. Там загорелись две емкости с синтетическим спиртом. «Одна емкость разрушена, выделяющийся из второй емкости газ горит факелом высотой 10-15 метров. Пожарные осуществляют охлаждение емкостей на месте пожара», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве.
Спасатели уточнили, что поступление газа перекрыли. На месте инцидента работают пожарные.
За последние дни это не первое ЧП на нефтяном предприятии. 22 января в Татарстане на площадке «Малые нефтяные компании Татарстана» произошел взрыв. Двое рабочих погибли.
Подписывайтесь на URA.RU в