В Уфе загорелся нефтехимический завод. Есть погибшие. Видео

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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь, пожарные
В пожаре погибли два человека (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Уфе на нефтехимическом заводе «Уфаоргсинтез» произошел пожар. В результате ЧП один человек погиб, еще одного доставили в больницу.

В госкомитете по ЧС Башкирии сообщили, что пожар начался в цехе газоразделения. Там загорелись две емкости с синтетическим спиртом. «Одна емкость разрушена, выделяющийся из второй емкости газ горит факелом высотой 10-15 метров. Пожарные осуществляют охлаждение емкостей на месте пожара», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Спасатели уточнили, что поступление газа перекрыли. На месте инцидента работают пожарные.

За последние дни это не первое ЧП на нефтяном предприятии. 22 января в Татарстане на площадке «Малые нефтяные компании Татарстана» произошел взрыв. Двое рабочих погибли.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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