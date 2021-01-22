В результате взрыва на ООО «Малые нефтяные компании Татарстана» погибли два человека Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Татарстане на площадке «Малые нефтяные компании Татарстана» произошел взрыв. По предварительным данным, двое рабочих погибли.

«Взрыв раздался при проведении испытаний сжатым воздухом на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево. Во время испытания воздухом емкости сброса воды на открытой площадке произошел ее разрыв», — сообщил источник «Интерфаксу». В результате ЧП погибли два человека, один получил ранения.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает «Национальная служба новостей».

31 декабря 2020 года взрыв произошел на предприятии ООО «Лестех» в Свердловской области. Два рабочих погибли и один получил травмы.