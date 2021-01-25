Мэр Екатеринбурга попросил МВД избавить его от претензий

В окружении Алексея Орлова объясняют его просьбу к шефу полиции сильной загруженностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио главы Екатеринбурга обратился к начальнику УМВД по Екатеринбургу Игорю Озерову с просьбой не направлять ему предписания, связанные с некачественной уборкой снега. Как сообщает источник URA.RU в мэрии, это обсуждалось на закрытом профильном совещании в горадминистрации 22 января, куда были приглашены не только Озеров, но и главы районов, а также начальник ОГИБДД Вадим Буйдалин.

«Орлов попросил Озерова: если возникают какие-то замечания или претензии, составлять предписания не на его имя. И обратил внимание, что за уборку снега в мэрии отвечает профильный заместитель [по благоустройству Алексей Бубнов], такие же замы есть у глав районов, которым и стоит направлять претензии, чтобы они оперативно реагировали и устраняли нарушения. Глава города не может всем этим заниматься в потоке дел», — передал суть обращения Орлова инсайдер, отметив, что Озеров «отнесся к просьбе с пониманием». Другой источник, участвовавший в совещании, сказал, что «не помнит» такого обсуждения.

Пресс-секретарь врио мэра Анатолий Карманов отметил, что не в курсе, обращался ли Орлов с подобной просьбой к Озерову на закрытом совещании, но подчеркнул: «Администрация конструктивно взаимодействует с МВД, ГИБДД и другими органами в соответствии с установленным регламентами. Если они будут каким-то образом меняться, об этом объявят официально». Представитель УМВД по Екатеринбургу не ответил на звонок корреспондента.

Ранее в ГИБДД обращали внимание на проблемы с уборкой снега на дорогах Екатеринбурга. Так, по данным ведомства, с 1 января в отношении юридических лиц дорожно-коммунальных служб было составлено 25 административных протоколов и выдано 236 предписаний. А городская прокуратура 19 января внесла представление Орлову «с требованием об устранении нарушений».