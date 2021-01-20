Администрация Екатеринбурга возобновила переговоры с Госавтоинспекцией по поводу своевременной эвакуации автомобилей, припаркованных в неположенных местах. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии, знакомый с ситуацией. В администрации объясняют: от того, насколько слаженно будут действовать органы власти, зависит качество уборки снега в городе, на которое в последние дни жалуются горожане.
Переговоры с Госавтоинспекцией должны были завершиться к концу 2020 года, однако этому помешали переезд руководителя свердловского управления ГИБДД Алексея Кислякова в Москву и смена управленческой команды в мэрии Екатеринбурга, утверждает инсайдер. Оба события произошли примерно в одно время — в конце декабря. «Почти удалось договориться. Недели не хватило», — описал ситуацию источник.
«Сейчас [новый глава города Алексей] Орлов и его команда возобновляют движение в этом направлении», — поделился другой источник URA.RU. Третий инсайдер, однако, подчеркнул, что взаимодействие мэрии и ГИБДД не прекращалось, несмотря на отставки. «Какая разница, кто действующие лица? Есть правила работы, которые должны действовать всегда», — сказал он.
Накануне замначальника городского комитета по благоустройству Владимир Капустин рассказал журналистам, что беспорядочно припаркованные автомобили мешают снегоуборочной технике работать на проезжей части. «[Раньше] по нашим заявкам [на эвакуацию] ГАИ выделяла инспектора, а муниципалитет — эвакуатора. Сейчас инспекторов не выделяют. По каким причинам, думаю, не я буду комментировать», — сказал Капустин.
В управлении ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области обещали предоставить комментарий по теме позднее. В пресс-службе мэрии отметили, что не могут комментировать неофициальную информацию о каких-либо переговорах.
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