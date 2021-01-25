Михалкова занялась опасным хобби Фото: Анна Майорова © URA.RU

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова нашла новое хобби. Она метает в стену острые ножи и гвозди. Видео занятий девушка опубликовала в сторис Instagram.

«Полезный навык, в жизни пригодится!» — цитирует звезду «Пятый канал».

Михалкова показала подписчикам пенал с ножницами, ножами, вилками и гвоздями. Она сопроводила видео подписью: «Никогда не угадаешь, что найдешь в дамской сумочке!» На следующих кадрах разгоряченная Михалкова с усердием бросает холодное оружие в мифического противника. За процессом наблюдает тренер артистки и своевременно дает указания.

В марте 2020 года Михалкова написала книгу, которая посвящена ее актерской карьере. По словам телеведущей, книга полна сенсационных и деликатных разоблачений. В апреле URA.RU опубликовало первую часть книги Михалковой. В одной из глав артистка рассказывает, как во время одного сурового уральского корпоратива «спала с медведем» и опохмелялась рассолом. В декабре звезда сообщила, что ее позвали принять участие в выборах и стать депутатом Госдумы, но она отказалась.