25 января 2021

Малышева объяснила, кто первым должен привиться от коронавируса. «Риск умереть в миллион раз выше»

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, портрет, малышева елена
Малышева призвала «сломя голову» бежать на вакцинацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Людям из групп риска необходимо поставить прививку от коронавируса как можно быстрее. Об этом заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире «Первого канала».

К таким пациентам врач отнесла людей старше 65 лет, пациентам с ожирением, онкологией, хроническими болезнями почек, заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы. «(Этим пациентам) надо сломя голову бежать на вакцинацию, потому что риск тяжело заболеть и умереть от коронавируса у вас в миллион раз выше, чем любые риски вакцинации», — цитирует Малышеву РИА «Новости». Вирусолог Владимир Гущин при этом подчеркнул, что для группы людей от 50 лет и старше вакцина приносит самую большую пользу.

Ранее специалисты в департаменте здравоохранения Москвы заявили, что чаще всего с побочными эффектами вакцины от коронавируса сталкиваются молодые россияне. Люди старшего возраста переносят прививку легче. При этом побочные эффекты встречаются примерно у 10% пациентов, которые делают прививку. Чаще всего это явления, которые бывают и при вакцинации от гриппа: температура и болезненные ощущения в месте инъекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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