Пожилые россияне лучше молодых переносят вакцину от коронавируса

Чаще всего с побочными эффектами вакцины от коронавируса сталкиваются молодые россияне, люди старшего возраста переносят прививку легче. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
«Как ни странно, люди старшего возраста переносят вакцину лучше, чем молодые», — заявил специалист в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале. По его словам, побочные эффекты встречаются примерно у 10% пациентов, которые делают прививку. Чаще всего это явления, которые бывают и при вакцинации от гриппа: температура и болезненные ощущения в месте инъекции.
В конце декабря, как напоминает RT, министр здравоохранения России Михаил Мурашко завил, что вакцину «Спутник V» признали безопасной для использования людям старше 60 лет. Ранее этот препарат признали безопасным и для аллергиков.
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