19 января 2021

Пожилые россияне лучше молодых переносят вакцину от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, укол, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак
Чаще всего побочные эффекты после вакцинации встречаются у молодых Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Чаще всего с побочными эффектами вакцины от коронавируса сталкиваются молодые россияне, люди старшего возраста переносят прививку легче. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Как ни странно, люди старшего возраста переносят вакцину лучше, чем молодые», — заявил специалист в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале. По его словам, побочные эффекты встречаются примерно у 10% пациентов, которые делают прививку. Чаще всего это явления, которые бывают и при вакцинации от гриппа: температура и болезненные ощущения в месте инъекции.

В конце декабря, как напоминает RT, министр здравоохранения России Михаил Мурашко завил, что вакцину «Спутник V» признали безопасной для использования людям старше 60 лет. Ранее этот препарат признали безопасным и для аллергиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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