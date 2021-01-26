В России появились онлайн-донаты врачам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врачи и скорая помощь. Тюмень, защитный костюм, врачи, люди в масках, защитная маска, медики, фельдшеры
В России появился новый вид помощи врачам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Российские пациенты могут финансово поблагодарить врачей за свое лечение через адресные переводы. Услуга онлайн-донатов появилась на сайте отзывов о работниках медицины «ПроДокторов».

«Благодарность врачам — массовое явление, которое странно отрицать, поэтому мы решили сделать этот процесс прозрачным и понятным как для доктора, так и для пациента. Так появилась идея создать сервис „Благодарность врачу“, который предполагает адресные переводы в качестве благодарности за лечение», — рассказал сооснователь сайта «ПроДокторов» Сергей Федосов.

Проект реализован в сотрудничестве с сервисом онлайн-донатов от Тинькофф и CloudPayments. На сайте «ПроДокторов» пациент может поблагодарить врача за лечение, перечислив ему сумму в размере от 49 до 3 000 рублей за одну транзакцию. Доктор сам решает, включать услугу доната в своем личном кабинете на сайте или нет. Все перечисленные средства отображаются на балансе, откуда он может самостоятельно их выводить на любую банковскую карту. Финансово выразить благодарность врачу пациент может с помощью Apple Pay, Google Pay или банковской карты.

Федосов подчеркнул, что материальная благодарность врачам — это социальный феномен, которые существует в России «по умолчанию», но его не принято обсуждать. И новый проект призван вывести эту тему из социальной тени. При этом авторы не исключают, что новый сервис могут подвергнуть критике и повесить на него ярлык взятки.

«ПроДокторов»

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...