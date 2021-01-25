25 января 2021

Два землетрясения зафиксировали в Челябинской области

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Землетрясение. Последствия взрывов на Чебаркульском полигоне. Архив ноября 2010. Челябинская область, карта, обращения граждан по зямлетресению, землетрясение
В Челябинской области произошло еще два землетрясения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области зафиксированы землетрясения. Два подземных толчка магнитудой до 2 баллов зарегистрированы вблизи Миасса, сообщает Казахстанский национальный центр данных.

«В Челябинской области недалеко от Миасса толчки магнитудой 1.9 и 1.7 соответственно зарегистрированы 21 и 22 января», — сообщает Казахстанский национальный центр данных.

Опасности для людей и зданий данные толчки не представляют, зачастую их могут почувствовать только животные. Землетрясения в ранее спокойных Уральских горах начали фиксировать с осени 2018 года.

5 сентября 2018 года толчок магнитудой 4,7 произошел в Катав-Ивановске. После этого толчки в Катав-Ивановске и Магнитогорске стали фиксироваться регулярно. В эпицентре ученые обнаружили несколько аномалий: подземные трещины и грязевые оползни.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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