Корреспонденты «URA.RU» побывали в Катав-Ивановске через год после землетрясения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Геофизики УрО РАН нашли подземные разломы на месте самого крупного землетрясения в регионе. Корреспондент «URA.RU» вместе с учеными посетил эпицентр катаклизма в самом центре Южного Урала — городе Катав-Ивановске.

5 сентября 2018 года в Катав-Ивановске произошло самое сильное землетрясение на Урале за последние 100 лет. Два сильных толчка произошли около половины пятого утра силой 5,6 балла и в полдень — 4.7 балла. 19 сентября было зафиксировано новое землетрясение — силой 4,5 балла, а спустя неделю, 26 сентября, в лесу возле города на месте эпицентра землетрясения произошел оползень длиной 800 метров.

«Уже несколько месяцев приборы ничего не фиксировали, но вести наблюдения нужно и дальше, так как кое-какие процессы в земле все же продолжаются», — заявил «URA.RU» кандидат геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией геодинамики института геофизики УрО РАН Анатолий Юрков.

Подозрительный участок в лесу неподалеку от города, выявленный при электроразведке, проверил магнитометром, старший научный сотрудник лаборатории региональной геофизики института геофизики УрО РАН, кандидат физико-математических наук Аркадий Овчаренко. «Я нашел необычные аномалии — разломы примерно на глубине 150 метров, — говорит Овчаренко. — Их обнаружили еще зимой, а сейчас удалось окончательно подтвердить их. Точного объяснения им пока нет. Если они тектонические, то боюсь, нас еще ждут испытания. Но они могут быть и рудного характера».

Экспедиция геофизиков въезжает в Катав-Ивановск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Частный сектор, который год назад сильнее всего пострадал от землетрясения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В эпицентре землетрясения, расположенного в трех километрах от Катав-Ивановска, через две недели после толчка сошел оползень. Его протяженность 800 метров. По пути он выворачивал с корнем и ломал как спички большие деревья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На месте схода оползня образовался разлом, по дну которого течет ручей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Края разлома начали зарастать. В лесу формируется новый рельеф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель главы администрации Катав-Ивановского муниципального района Алексей Захаров: как и все горожане, всегда был уверен, что старые Уральские горы не представляют никакой опасности — поэтому испытал настоящий шок, когда год назад стены дома начали качаться. «Люди очень боялись. Появились геофоизики, о которых мы и не знали, появился Аркадий Васильевич со своим прибором, как марсианин. Сейчас люди только-только начали успокаиваться. Мы до сих пор устраняем последствия землетрясения». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Алексей Захаров: «Во всем стараемся искать плюс. У нас в городе 109 многоквартирных домов, — говорит Захаров. — Недавно закончилась проверка состояния всех этих домов, что в обычных условиях мы бы не осилили. Сейчас ждем результаты». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Александр Лукманов © URA.RU

«Марсианин», который своим видом напугал горожан. Аркадий Овчаренко своим девятикилограммовым магнитометров обследовал все окрестности города и обнаружил рядом с Катав-Ивановском на глубине 150 метров новый разлом. Если он окажется тектоническим, то горожан еще ждут испытания. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Геофизик Анатолий Юрков и сотрудник лаборатории Дмитрий Катанчик опускают в скважину «сейсмическую косу» (кабель с сейсмоприемниками). «Для прогнозирования сейсмических явлений применяется измерение концентрации газа радона в подземных водах. Этот способ используют во всем мире, но мы его немного усовершенствовали. В итоге, мы, например, смогли предсказать японское землетрясение в Фукусиме в 2011 году. У нас на Куриллах есть сейсмостанция», — пояснил Анатолий Юрков. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Анатолий Юрков: «Косу опустили в скважину глубиной 100 метров. Летом 2019 года при очередной проверке выяснилось, что глубина скважины теперь составляет лишь 60 метров — значит, что произошел сдвиг почвы. Температура воды при этом растет, а это — верный признак, что в земле идут какие-то процессы». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые даже в гостинице постоянно обсуждают результаты своих наблюдений. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сейчас жизнь в городе внешне выглядит умиротворенной, но это лишь внешняя картина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые уже отметили необычную особенность в состоянии горожан. Толчки в полтора-два балла настолько незначительны, что их фиксируют лишь приборы. В обычных условиях человек их не может ощутить. А в Катав-Ивановске из-за панических настроений восприимчивость местных жителей настолько обострилась, что они чувствую даже такие незначительные колебания почвы. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аркадий Овчаренко: «Расскажу анекдот дня. Вышел в Катав-Ивановске на улицу, а возле гаражей мужики стоят. Увидели меня и говорят: опять нас трясет. За год мы уже много раз сюда приезжали, нас в лицо знают. Видимо у них реакция теперь такая — раз мы приехали, значит трясет. Так и рождаются слухи». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Овчаренко показал в администрации, что новый разлом образовался совсем рядом с городом. Алексей Захаров: «Люди до сих пор постоянно нервничают — надо их успокоить. Мы рассмотрим вопрос о возможности провести буровые работы на месте аномальных разломов, чтобы не гадать, а точно знать, представляют они опасность или нет». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из крупных объектов сильнее всего пострадала больница — четырехэтажное здание 1975 года постройки. Из многоэтажек она оказалась ближе всех к эпицентру землетрясения. Хорошо видны множественные трещины по внешней стене. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За исключением нескольких помещений больница признана безопасной для нахождения там людей. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За этим шкафом кабинет главного врача, но уже год туда никто не заходил — помещение сильно повреждено. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трещину в стене прикрыли растением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Нам обещают капитальный ремонт здания в 2020 году, но смету работ никак не могут утвердить — очень уж большой объем, трещины практически по всем стенам, и они увеличиваются, — объяснила „URA.RU“ Инна Мардамай, и. о. главного врача больницы Катав-Ивановска. — Нас продолжает потряхивать, вот и в выходные 29—30 сентября пол неожиданно начал гудеть под ногами, по трещинам песок посыпался». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сильнее всего пострадал баклаборатория, с сентября прошлого года она опечатана, находиться там опасно. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хирургическое отделение как самое важное, медики отремонтировали своими руками. Инна Мардамай: «Красили сами санитарки и медсестры, материалы нам купили местные жители. Помогло то, что три года назад в Катав-Ивановске закрыли родильное отделение». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU