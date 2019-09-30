В уральском городе произошло сразу десять землетрясений за месяц

Частые подземные толчки в районе Магнитогорска (Челябинская область) зафиксировали приборы наблюдения. Информация о землетрясениях опубликована на сайте Международной системы мониторинга. Только за сентябрь там зафиксированы девять толчков.
3 сентября были толчки магнитудой 2.8 балла, 6 сентября — 2.7 балла, 12 сентября — 2.8 балла, 13 сентября произошли сразу три землетрясения: северо-восточнее Магнитогорска у деревни Фершампенауз 2.7 балла, и два толчка южнее Магнитогорска — 2.7 и 2.8 балла. 14 сентября толчок 3.1 балла, 17 сентября — 3 балла и 27 сентября — 2.7 балла. Кроме того, 16 сентября был толчок 3 балла возле Миасса.
«Это незначительные толчки, совершенно безопасные, люди их даже не ощущают», — пояснил «URA.RU» доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института геофизики УрО РАН Владислав Щапов.
С осени 2018 года в Челябинской области часто фиксируются землетрясения. 5 сентября 2018 года толчок магнитудой 4,7 произошел в Катав-Ивановске. После этого толчки в Катав-Ивановске стали фиксироваться регулярно. Ученых беспокоит, что всего в 18 километрах от города расположено ЗАТО Трехгорный, где производят ядерное оружие. По прогнозам ученых, сильное землетрясение до четырех баллов в Катав-Ивановске может повториться в любой момент. Так же «URA.RU» писало, что в 2019 году землетрясение магнитудой 3.6 балла произошло 15 июня возле города Серова. 28 июля ученые зафиксировали толчок 3.4 балла возле закрытого города атомщиков Новоуральска.