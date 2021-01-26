СМИ: массовый тест перед выборами в Госдуму готовит ЦИК РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и 9. Екатеринбург , выборы, герб россии, избирательный участок, голосование, урна для голосования
Систему электронного голосования протестируют во многих регионах Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Центризбирком России планирует опробовать систему электронного голосования перед выборами в Госдуму. Об этом СМИ рассказали источники, близкие к ЦИК.

«Электронное голосование проведут в 5—7 регионах», — цитируют «Ведомости» одного из своих источников в Центризбиркоме. По его словам, в список субъектов РФ, выбранных для тестирования, вошли в основном те, в которых будут выбирать только депутатов Госдумы.

Другой источник агентства, напротив, предполагает, что в тестировании электронной системы голосования будут участвовать порядка 20 регионов. Само же тестирование будет связано с «проекцией на будущую избирательную кампанию», либо россиянам будут задаваться более общие вопросы, например, нужно ли вынести тело Ленина из мавзолея.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...