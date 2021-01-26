СМИ: массовый тест перед выборами в Госдуму готовит ЦИК РФ

Систему электронного голосования протестируют во многих регионах Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Центризбирком России планирует опробовать систему электронного голосования перед выборами в Госдуму. Об этом СМИ рассказали источники, близкие к ЦИК.

«Электронное голосование проведут в 5—7 регионах», — цитируют «Ведомости» одного из своих источников в Центризбиркоме. По его словам, в список субъектов РФ, выбранных для тестирования, вошли в основном те, в которых будут выбирать только депутатов Госдумы.

Другой источник агентства, напротив, предполагает, что в тестировании электронной системы голосования будут участвовать порядка 20 регионов. Само же тестирование будет связано с «проекцией на будущую избирательную кампанию», либо россиянам будут задаваться более общие вопросы, например, нужно ли вынести тело Ленина из мавзолея.