Олег Матыцин принял участие в тренировке в Центре прогресса бокса Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Министр спорта РФ Олег Матыцин, а также президент AIBA и генсек Федерации бокса России Умар Кремлев провели совместную тренировку с олимпийскими чемпионами Олегом Саитовым. Егором Мехонцевым и чемпионом мира Александром Беспутиным. Групповые спортивные занятия прошли в московском Центре прогресса бокса.

Во время тренировки министр и глава AIBA приняли участие в разминке, а потом отработали несколько боксерских упражнений. Вместе с ними ударную технику также отрабатывали председатель высшего наблюдательного совета Федерации бокса России Алексей Рубежной и зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Умар Кремлев (слева) отрабатывал удары с Егором Мехонцевым Фото: пресс-служба Федерации бокса России

«Бокс был и остается спортивным достоянием страны, джентельменским видом спорта, любимым миллионами россиян, поэтому его развитие — стратегическая для нас задача. Я очень люблю бокс, с удовольствием слежу за его развитием в России, и уверен, что наши боксеры, несмотря на все нынешние сложности, продолжат достойно выступать на международной арене», — сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Министр спорта впервые встретился с Умаром Кремлевым после его избрания президентом AIBA. Министр сообщил, что следит за реформами, запущенными в организации. Также перед тренировкой у них состоялась рабочая встреча, посвященная участию российских боксеров в международных соревнованиях в 2021 году. Матыцин и Кремлев договорились, что, несмотря на пандемию коронавируса, соревнования будут проводиться, но с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Тренировку вели олимпийские и мировые чемпионы Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Спортсмены показали министру упражнения для разминки и отработки боксерских навыков Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Один из тренеров федерального министра — чемпион мира Александр Беспутин Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Олег Матыцин признался, что любит бокс Фото: пресс-служба Федерации бокса России