Министр спорта РФ Олег Матыцин, а также президент AIBA и генсек Федерации бокса России Умар Кремлев провели совместную тренировку с олимпийскими чемпионами Олегом Саитовым. Егором Мехонцевым и чемпионом мира Александром Беспутиным. Групповые спортивные занятия прошли в московском Центре прогресса бокса.
Во время тренировки министр и глава AIBA приняли участие в разминке, а потом отработали несколько боксерских упражнений. Вместе с ними ударную технику также отрабатывали председатель высшего наблюдательного совета Федерации бокса России Алексей Рубежной и зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов.
«Бокс был и остается спортивным достоянием страны, джентельменским видом спорта, любимым миллионами россиян, поэтому его развитие — стратегическая для нас задача. Я очень люблю бокс, с удовольствием слежу за его развитием в России, и уверен, что наши боксеры, несмотря на все нынешние сложности, продолжат достойно выступать на международной арене», — сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.
Министр спорта впервые встретился с Умаром Кремлевым после его избрания президентом AIBA. Министр сообщил, что следит за реформами, запущенными в организации. Также перед тренировкой у них состоялась рабочая встреча, посвященная участию российских боксеров в международных соревнованиях в 2021 году. Матыцин и Кремлев договорились, что, несмотря на пандемию коронавируса, соревнования будут проводиться, но с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
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