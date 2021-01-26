Министр РФ научился боксировать на встрече с мировым главой бокса. Фото и видео

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Олег Матыцин принял участие в тренировке в Центре прогресса бокса Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Министр спорта РФ Олег Матыцин, а также президент AIBA и генсек Федерации бокса России Умар Кремлев провели совместную тренировку с олимпийскими чемпионами Олегом Саитовым. Егором Мехонцевым и чемпионом мира Александром Беспутиным. Групповые спортивные занятия прошли в московском Центре прогресса бокса.

Во время тренировки министр и глава AIBA приняли участие в разминке, а потом отработали несколько боксерских упражнений. Вместе с ними ударную технику также отрабатывали председатель высшего наблюдательного совета Федерации бокса России Алексей Рубежной и зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Умар Кремлев (слева) отрабатывал удары с Егором Мехонцевым
Фото: пресс-служба Федерации бокса России

«Бокс был и остается спортивным достоянием страны, джентельменским видом спорта, любимым миллионами россиян, поэтому его развитие — стратегическая для нас задача. Я очень люблю бокс, с удовольствием слежу за его развитием в России, и уверен, что наши боксеры, несмотря на все нынешние сложности, продолжат достойно выступать на международной арене», — сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Министр спорта впервые встретился с Умаром Кремлевым после его избрания президентом AIBA. Министр сообщил, что следит за реформами, запущенными в организации. Также перед тренировкой у них состоялась рабочая встреча, посвященная участию российских боксеров в международных соревнованиях в 2021 году. Матыцин и Кремлев договорились, что, несмотря на пандемию коронавируса, соревнования будут проводиться, но с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Тренировку вели олимпийские и мировые чемпионы
Фото: пресс-служба Федерации бокса России
Спортсмены показали министру упражнения для разминки и отработки боксерских навыков
Фото: пресс-служба Федерации бокса России
Один из тренеров федерального министра — чемпион мира Александр Беспутин
Фото: пресс-служба Федерации бокса России
Олег Матыцин признался, что любит бокс
Фото: пресс-служба Федерации бокса России

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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