Свердловский кардиолог предупредил об опасности резкой оттепели

Ян Габинский предложил отказаться от физической нагрузки в такие дни Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Одним из осложнений, возникающих после коронавируса, является повышенное давление, поэтому резкое потепление в Свердловской области негативно сказалось на самочувствии многих жителей региона. Об этом URA.RU сообщил директор Уральского Института Кардиологии, доктор медицинских наук, профессор, почетный кардиолог России Ян Габинский.

По словам Габинского, переболевшие коронавирусом чаще жалуются на сердечно-сосудистые проблемы, в частности — высокое давление, у них фиксируются тахикардия и слабость. «Метеоситуация может быть пусковым моментом, связанным с гипертоническим кризом», — предупредил он. Кардиолог отметил, что многие из его коллег, которые переболели коронавирусом, в последние два дня жалуются на головные боли.

«Поступило несколько человек молодых, которые в это время большую физическую нагрузку испытывали», — рассказал кардиолог о пациентах. Он посоветовал воздержаться от тренировок и других видов деятельности, связанных с физическими нагрузками в дни, когда наблюдаются большие температурные перепады. Ян Габинский добавил также, что сейчас планируется провести исследование, чтобы сравнить особенности течения болезней у тех, кто перенес коронавирус и других пациентов.

Ранее URA.RU сообщало, что заражение коронавирусом может привести к ухудшению сна, проблемам с сосудами и судорогам. Причем, осложнения часто возникают и после выздоровления.