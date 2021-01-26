Экономист: Россия рискует вернуться к продуктовым карточкам

Регулирование цен ФНС может привести к возвращению экономики СССР Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Если власти продолжат пытаться регулировать цены на рынке это может привести к дефициту продуктов и карточкам, как в СССР. Такие примеры есть в истории разных стран, рассказал URA.RU экономист, ученый и президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) начала запрашивать у производителей и поставщиков продуктов ежеквартальный прогноз по изменению цен. Налоговая хочет увидеть прогнозы до конца 2021 года.

«С моей точки зрения, сейчас прослеживается очень опасная тенденция. Появились первые идеи с регулированием цен государством. Я надеюсь, что у госорганов хватит ума и воли вовремя остановиться. Как показывает опыт любых стран, регулирование цен ведет к серьезным дисбалансам между спросом и предложением по определенным позициям, а заканчивается это все дефицитом и карточками», — говорит Косой.

В качестве примера экономист напомнил ситуацию, сложившуюся в СССР в конце 1980-х. Похожие периоды переживали также африканские и латиноамериканские страны и государства Восточной Европы в период социализма. Однако другой эксперт, директор Института экономики Российской академии наук, экономист Руслан Гринберг считает, что власти просто тревожатся за цены. Однако сдержать их рост у ФНС так не выйдет. Максимум,что они смогут — спрогнозировать дальнейшую ситуацию, считает Гринберг.

«Это все — выражение нервозности властей. Странно, конечно, раньше я такого не помню. Они, тем самым, хотят сдержать рост цен», — предположил экономист. Гринберг подчеркнул, что, на самом деле, для удержания роста цен нужно увеличить предложение. Однако это невозможно сделать быстро.