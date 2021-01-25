Число безработных в Кургане выросло за год в 7,2 раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На начало 2021 года в Кургане числилось почти 11 тысяч безработных. За год их число выросло более чем в семь раз. Такие данные опубликованы на сайте муниципалитета городским департаментом экономического развития.

«На 1 января 2021 года численность безработных граждан составила 10909 человек, что в 7,2 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года (1516 человек)», — говорится в докладе. На учете в службе занятости на начало года состояли 11303 гражданина, ищущих работу.

По итогам 2020 года в Центр занятости населения за содействием в поиске работы обратилось 17008 курганцев. Это в 2,3 раза больше, чем в 2019 году. Из них удалось трудоустроить 4342 человека — примерно четверть от числа обратившихся граждан.

Около половины безработных курганцев уволились по собственному желанию. Почти 12% до увольнения работали в сферах торговли и авторемонта, Еще более 11% — на обрабатывающих производствах. 35% безработных ранее нигде не работали.

«Рост безработицы произошел во всех районах области», — рассказал URA.RU профессор Института экономики УрО РАН, бывший руководитель Курганстата Николай Кремлев. Он считает, что для снижения безработицы власть должна создавать новые рабочие места с высокой добавленной стоимостью. «Пока же у нас растет число самозанятого населения, которые занимаются законными видами деятельности, но уходят от налогообложения», — добавил эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что на 1 января в Кургане было открыто более 500 вакансий на должности медицинских работников. Всего за месяц число таких вакансий выросло в 1,5 раза.

Скрин: kurgan-city.ru

Скрин: kurgan-city.ru

Скрин: kurgan-city.ru