25 января 2021
24 января 2021

В Кургане резко вырос спрос на медработников. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор Сергей Муратов вручает медикам второй горбольницы кислородные концентраты. Курган, защитный костюм, медики, врачи, здравоохранение, медицина, средства защиты
В Кургане открыты 524 вакансии на должности медработников. Месяц назад было 342 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По состоянию на 1 января в Кургане было открыто более 500 вакансий на должности медицинских работников. Врачи, фельдшера и медсестры стали самыми востребованными профессиями в городе. Такие данные опубликованы на сайте муниципалитета. В течение декабря 2020 года число вакансий выросло.

По данным мэрии, на начало 2021 года в Кургане были свободными 297 вакансий врача (первое место в списке наиболее востребованных профессий) и 227 вакансий фельдшеров, медсестер и акушеров (второе место в списке). Помимо этого, одними из самых востребованных профессий в Кургане являются водители (218 вакансий), инженеры (168 вакансий) и учителя, преподаватели, педагоги (146 вакансий).

Месяц назад городские власти сообщали, что на 1 декабря 2020 года в Кургане было 230 вакансий врачей (рост за месяц — на 67 вакансий) и 112 вакансий фельдшеров, медсестер и акушеров (рост за месяц — на 115 вакансий). Общее количество заявленных вакансий в Кургане в течение декабря выросло с 4301 до 5583.

«С начала 2020 года в Центр занятости населения города Кургана за содействием в поиске подходящей работы обратилось 17008 человек», — отмечают в мэрии. Это в 2,3 раза больше, чем в 2019 году (7375 человек). На 1 января на учете в службе занятости состояло 11303 граждан, ищущих работу.

Ранее URA.RU сообщало, что в целом по Курганской области на 1 января 2021 года были в наличии 1 027 вакансий медиков. На прошлой неделе полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что нехватка медицинского персонала является одной из основных проблем здравоохранения региона.

Скрин: kurgan-city.ru

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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