Мэр свердловского города не платит бюджетникам

Сотрудники двух учреждений Богдановича возмущены задержкой зарплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бюджетники Богдановича (Свердловская область) написали заявление в прокуратуру на мэра Павла Мартьянова по поводу задержки заработной платы. Под обращением подписались сотрудники двух муниципальных автономных учреждений — «Парка культуры и отдых» и «Делового и культурного центра для детей и подростков», сообщили URA.RU двое из подписантов.

«Последний раз зарплата поступала в конце декабря. Мы ждали, что 25 января с нами рассчитаются за истекший месяц, но этого не произошло. Директор парка [Лариса Мирославина] разъяснила, что деньги не перечислил учредитель», — рассказала сотрудница парка. Она отметила, что ее зарплата составляет всего 18 тысяч. Директор учреждения Лариса Мирославина в беседе с URA.RU пояснила, что документы были поданы в администрацию муниципалитета вовремя. «Я обратилась в бухгалтерию в пятницу 22 января, но мне заявили, что ни соглашение об оказании муниципальных услуг, ни нормативы финансирования до сих пор не утверждены мэром [Павлом Мартьяновым]. В понедельник я позвонила непосредственно главе города, он заверил, что документы согласовал, но бухгалтерия данный факт по-прежнему отрицала», — рассказала директор парка.

По ее словам, соглашение было подписано лишь 25 января, причем ей предлагалось поставить подпись задним числом — 31 декабря. Однако руководитель указала фактическую дату. При этом в частной беседе мэр Мартьянов пригрозил вовсе лишить сотрудников парка зарплаты за невыполнение муниципального задания несмотря на то, что ему было указано на форс-мажорные обстоятельства — ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

Мэр Богдановича Павел Мартьянов отказался комментировать ситуацию по телефону. «Мне по телефону не видно, кто вы. Направьте запрос, и мы вам ответим», — заявил глава Богдановича. Как писало URA.RU, летом Павла Мартьянова возили на допрос в Следственный комитет.