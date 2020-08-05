Задержанного свердловского мэра отпустили под подписку о невыезде

Следователи отпустили главу Богдановича Павла Мартьянова под подписку о невыезде. Об этом URA.RU сообщает источник, знакомый с ситуацией.
«Его подозревают в превышении должностных полномочий», — сообщает источник. На данный момент Мартьянов был отпущен под подписку о невыезде. Корреспондент URA.RU не смог уточнить информацию у Мартьянова — мэр не ответил на звонок.
Другой собеседник агентства уточняет, что обыски прошли у соратника Мартьянова — Павла Вахно, который, по одной из версий, причастен к задержанию мэра. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области ситуацию не комментируют.
5 августа Мартьянова увезли в неизвестном направлении силовики в масках. Причиной задержания главы Богдановича Павла Мартьянова могло стать незаконное выделение земли местному бизнесмену.
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