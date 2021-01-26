В России накажут бизнес, экономящий на жителях домов престарелых

Власти отсеют дома престарелых, оказывающих некачественные услуги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Единая Россия» предложила ввести процедуру лицензирования частных домов престарелых. По мнению волонтера из Брянска, депутата местного горсовета Алексей Солонкина, работа таких учреждений должна быть отрегулирована для безопасности их постояльцев. Свою идею партиец озвучил в ходе второго социального форума «Единой России».

В своем регионе Солонкин организовал два студотряда для помощи пенсионерам. Часть заявок волонтерский центр принял от постояльцев домов престорелых. По словам активиста, не во всех учреждениях он фиксировал комфортные, благоприятные и безопасные условия проживания. Единоросс считает, что некоторые бизнесмены экономят на улучшении условий проживания и противопожарной безопасности. «Это влечет за собой страшные трагедии. Хотелось бы выйти с предложением, чтобы деятельность частных домов престарелых лицензировать и одним из жестких требований поставить соблюдение санитарных и противопожарных норм», — предложил Алексей Солонкин.

В конце прошлого года и начале этого в Тюменской и Московской областях, Башкирии случились пожары в частных пансионатах — погибли больше 30 человек, десятки пострадали. По закону деятельность частных домов престарелых не требует лицензирования. В результате, по данным министра труда РФ Антона Котякова, в реестре представителей коммерческого сектора зарегистрировано всего 255 частных домов престарелых, хотя услуги в этой сфере оказывают не менее 1400 таких организаций.

Инициативу брянского волонтера поддержал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. «Надо признаться, у нас состояние дел в домах престарелых весьма и весьма разное, это касается не только частных, но и государственных домов. И в этом смысле здесь нужно навести порядок. Инициатива в целом заслуживает поддержки», — подчеркнул Медведев. Он добавил, что речь идет не о запрете на работу частных домов престарелых. «Переходный период помог бы осуществить все мероприятия. Кто пройдет сито, будет работать, кто нет — будет закрыт», — подчеркнул председатель партии.

Первый Социальный онлайн-форум партии прошел 14 декабря 2020 года. На нем президент Владимир Путин поддержал пакет социальных инициатив, предложенных «Единой Россией». Среди них: страхование учителей и немедицинских работников, повышение доступности лекарств и беззаявительный порядок предоставления льгот на ЖКУ.