Челябинские власти назвали условия снятия ограничений по COVID

В регионе пока не собираются снимать ограничения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снятие ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции на территории Челябинской области пока не планируется. О том, какие условия необходимы для поэтапного снятия ограничений, на брифинге 26 января заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Пока снятие карантина не планируется, — заявила Гехт. — Снятие ограничений возможно по предписанию главного санврача, который оценивает эпидемиологическую ситуацию на территории региона. Необходимо, чтобы коэффициент распространения инфекции на протяжении двух недель был не более 0,8. У нас пока он держится на уровне 0,97, на несколько дней его удавалось сбить до 0,8», — сказала Гехт.

Гехт добавила, что по числу выявляемых за сутки регион находится на 12-м месте в РФ. «Кроме того, нам еще предстоит пережить сезон гриппа», — уточнила она.

На данный момент в Челябинской области из-за пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия, а также проведение дискотек и шоу-программ в развлекательных заведения. В кинотеатрах и театрах залы разрешено заполнять наполовину. Также продолжает действовать обязательный масочный режим. Режим повышенной готовности в регионе был продлен губернатором Алексеем Текслером до 21 февраля.