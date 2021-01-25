Источник раскрыл куратора единороссов в ХМАО на выборах в Госдуму

Куратором единороссов в ХМАО будет депутат Госдумы Иван Квитка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Куратором регионального отделения «Единой России» в ХМАО на осенних выборах назначен депутат Государственной думы Иван Квитка. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах Югры.

«Квитка будет являться связующим звеном между югорскими единороссами и генеральным советом партии. Он является главой уральского межрегионального координационного совета. Ему эта роль хорошо знакома, он уже был куратором ЕР на предыдущих выборах в Госдуму», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО считает такой вариант вполне вероятным. «Квитка считается ответственным за работу региональной группы „Единой России“, в которую входит ХМАО, ЯНАО, Тюменская и Курганская области. Поэтому и назначить его куратором внутри этих регионов было бы логично», — считает источник. Сам депутат не ответил на телефонный звонок. У глава исполкома «Единой России» в ХМАО Александра Зеленского выключен сотовый телефон. В пресс-службу регионального отделения «ЕР» был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что среди уральских единороссов возник внутрипартийный конфликт. Первый губернатор ХМАО Александр Филипенко, которые югорские представители партии власти хотят видеть в составе депутатов Госдумы, оказался лишь пятым кандидатом в списке от региональной группы. В таком случае, у него есть риск не получить мандат народного избранника.