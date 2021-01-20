Курган отобрал у ХМАО депутатское кресло в Госдуме

В «Единой России» считают, что на Урале по объединенному списку в Госдуму пройдет 4 кандидата Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

«Единая Россия» в УрФО находится на грани внутрипартийного конфликта из-за распределения мандатов в Госдуму от объединенного списка ХМАО, ЯНАО, Тюменской и Курганской областей. Югорские единороссы оказались возмущены тем, что кандидату от региона может не достаться место в федеральном парламенте при нынешнем раскладе среди основных претендентов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Предполагается, что список возглавит заместитель секретаря генсовета партии Дмитрий Кобылкин. Вторым идет депутат Государственной Думы Анатолий Карпов. Третьим — экс-сенатор от Курганской области Сергей Лисовский. Четвертым — депутат Государственной Думы Эрнест Валеев. Кандидатом от Югры решено включить экс-губернатора ХМАО Александра Филипенко. Но очень большой риск, что претенденту под номером пять в списке просто не достанется мандат, чем единороссы в ХМАО очень возмущены», — обрисовал ситуацию инсайдер.

Югорские единороссы не готовы без боя отдать депутатский мандат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Еще один собеседник URA.RU заявил, что сложившаяся ситуация раздражает югорских единороссов: они не понимают, почему представитель Курганской области оказался впереди претендента от ХМАО. «Югра на прошлых выборах в Госдуму и в процентном отношении (47% — ХМАО, 42% — Курганская область — прим.ред.), и в абсолютных цифрах (213 тысяч избирателей проголосовало в ХМАО, 126 тысяч — в Курганской области — прим.ред.) показала лучшие результаты по „Единой России“, чем Курганская область. Поэтому непонятно, почему их кандидат есть в четырех проходных местах, а нашего нет. Про значение Югры для экономики страны, я вообще, молчу. При этом мы наравне со всеми другими регионами должны будем впахивать на общий результат», — рассказал инсайдер. Связаться с главой исполкома «Единой России» по ХМАО Александром Зеленским не удалось, у него оказался выключен мобильный телефон.

Источник URA.RU, близкий к «Единой России» объяснил страхи партийцев, которые считают, что только первая четверка кандидатов по региональным спискам имеет шансы на прохождение в Госдуму: «Всего в ХМАО, ЯНАО, Тюменской и Курганской области около 3,3 млн избирателей. При этом с учетом реальной явки, которая вряд ли будет сильно выше 50%, шансы на попадание в Госдуму по спискам имеют те партии, за которых проголосовали не меньше трети населения.

Рассчитывать, что при таком раскладе «Единая Россия» получит пять мест — слишком оптимистичный сценарий».

Политолог Андрей Шуклин в разговоре с URA.RU заявил, что считает сложившуюся ситуацию результатом ранее достигнутых договоренностей. «Лисовский утратил место сенатора от Курганской области. Взамен ему было предложено проходное место в Госдуме. Вообще, от „тюменской матрешки“ и Кургана подобралась такая звездная команда среди кандидатов в Госдуму, что трудно там кому-то отказать в мандате. Югра оказалась на периферии, можно сказать, случайно. Но конкуренцию еще никто не отменял», — считает эксперт.

Бывший сенатор от Курганской области Сергей Лисовский прокомментировал URA.RU, что сейчас ведутся переговоры о его участии в выборах в Госдуму. Но решение принимает партия.

На этом фоне наблюдатели отмечают успешный кейс Челябинской области, которая пролоббировала к нынешней кампании по выборам в Госдуму отдельный список кандидатов: в 2016 году у региона был общий список с Курганской областью.

По словам источника, знакомого с ситуацией, один из аргументов за разделение списков связан с низким рейтингом депутата Госдумы от Зауралья Василием Шишкоедовым. «В 2016 году он был избран по общему списку от двух областей. За время работы в федеральном парламенте запомнился заявлением о том, что челябинский бизнес должен делиться с Курганом налогами. Естественно, что подобными словами он снижает и собственный рейтинг, и партийный. Причем, сразу в двух регионах», — считает инсайдер.

Сам Шишкоедов в разговоре с URA.RU признался, что еще не принял решение, будет ли выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах в Госдуму и опроверг приписываемое ему заявление о налогах.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил региональное отделение партии «Единая Россия» Фото: Илья Московец © URA.RU

Решающим аргументом в создании отдельной территориальной группы для Челябинска, как считают собеседники URA.RU, стал тот факт, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил региональное отделение ЕР. «Все шло к тому, что губернатор должен возглавить и списки ЕР на выборах в Госдуму в 2021 году. Но такой вариант был бы невозможным, если бы оставалась единая территориальная группа на два региона, — пояснил URA.RU инсайдер. — Отвечать за соседей, да еще делиться с ними своим рейтингом Текслер явно не должен. К тому же [губернатор Курганской области Вадим] Шумков не возглавляет региональное отделение „Единой России“ у себя в регионе».

Переговоры на уровне администрации президента и генсовета ЕР вел челябинский вице-губернатор по внутренней политике Анатолий Векшин. О том, что переговоры увенчались успехом, стало понятно, когда в конце года на итоговой пресс-конференции Текслер заявил, что возглавит списки ЕР на выборах в Госдуму. «Брать на себя ответственность за два региона он бы не стал, если бы не было ясности в этом вопросе», — пояснил URA.RU источник. Получить комментарий Векшина о том, как шли переговоры URA.RU не удалось. Вице-губернатор уехал в Москву на учебу.

Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО считает, что у единороссов еще есть время для того, чтобы выработать консолидированное решение, которое устранит внутрипартийные противоречия. «Если к этой ситуации подключатся на уровне вице-губернаторов, отвечающих за внутреннюю политику, то вопрос должен быть урегулирован. В нынешним виде он вызывает досаду и недоумение», — считает инсайдер. Глава уральского МКС «Единой России» Иван Квитка не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.