К лету 2021 года отдых в Турции подорожает на 30% Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В 2021 году стоимость путевок в Турцию подорожал на 15%. Как сообщает Ассоциация туроператоров, запланированный на июнь недельный тур на двоих обойдется россиянам минимум в 46 тысяч рублей. И цены продолжат расти.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова предположила, что рост цен на отдых в Турцию произошел из-за закрытых границ с другими странами. «Предположительно, к лету для российских туристов не откроются привычные летние направления, то есть Европа не откроется. Мы предполагаем, что Турция может стать единственной страной, куда мы сможем отправить туристов на отдых», — сказала Осипова радио Sputnik. По ее словам, после новогодних праздников цены в отелях выросли уже на 15%.

Представитель Альянса турагентств уверена, что к лету путевки снова подорожают, поэтому лучше заранее планировать отпуск в Турции. «Если сейчас приобрести [путевки], то на июнь где-то это будет стоить 60 тысяч в „пятизвездочный“ отель на двоих. А если цены поднимутся на 30%, то, естественно, ближе к лету уже нельзя будет получить эту цену», — предупредила Осипова.

Ранее Центробанк России предупредил, что после отмены ограничений из-за COVID-19 произойдет рост цен на услуги в отраслях, которые пострадали от коронакризиса. В частности, подорожают авиаперевозки и туристические путевки.