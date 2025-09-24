Новый Уренгой стал первым городом ЯНАО, где уже наблюдается снег
Сегодня — 24 сентября — в Новом Уренгое (ЯНАО) пошел первый снег. Мэрия города поделилась видеозаписью этого природного явления.
«В Новом Уренгое пошел первый снег», — написано в telegram-канале администрации. Новый Уренгой стал первым городом ЯНАО, где уже наблюдается снег.
Самыми первыми на Ямале снег увидели жители села Находка. Кадрами поделился глава поселения, который, кажется, тоже не ожидал такой погоды — на видео он стоит в одной футболке.
