В газовой столице ЯНАО пошел первый снег. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый Уренгой стал первым городом ЯНАО, где уже наблюдается снег
Новый Уренгой стал первым городом ЯНАО, где уже наблюдается снег Фото:

Сегодня — 24 сентября — в Новом Уренгое (ЯНАО) пошел первый снег. Мэрия города поделилась видеозаписью этого природного явления.

«В Новом Уренгое пошел первый снег», — написано в telegram-канале администрации. Новый Уренгой стал первым городом ЯНАО, где уже наблюдается снег.

Самыми первыми на Ямале снег увидели жители села Находка. Кадрами поделился глава поселения, который, кажется, тоже не ожидал такой погоды — на видео он стоит в одной футболке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сегодня — 24 сентября — в Новом Уренгое (ЯНАО) пошел первый снег. Мэрия города поделилась видеозаписью этого природного явления. «В Новом Уренгое пошел первый снег», — написано в telegram-канале администрации. Новый Уренгой стал первым городом ЯНАО, где уже наблюдается снег. Самыми первыми на Ямале снег увидели жители села Находка. Кадрами поделился глава поселения, который, кажется, тоже не ожидал такой погоды — на видео он стоит в одной футболке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...