Источники: в Курган едет министр Мантуров

В Кургане ждут федерального министра Дениса Мантурова (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С рабочим визитом Курган собирается посетить министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Об этом URA.RU сообщили осведомленные источники.

«Визит намечается на конец недели. В Кургане федеральному министру планируют показать ряд промышленный предприятий и проведут совещание по развитию промышленности», — пояснили источники.

В департаменте информационной и внутренней политики агентству ответили, что не комментируют федеральные визиты. Получить информацию в пресс-службе Минпромторга РФ URA.RU не удалось. Телефонная линия была занята.

В Курганской области год начался с визитов высокопоставленных лиц. 18 и 19 января полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев находился с рабочей поездкой в Кургане. С губернатором Курганской области Вадимом Шумковым полпред обсудил реализацию в регионе нацпроектов, ситуацию с коронавирусом и занятость населения.