Дочку «Газпрома» в Кургане заподозрили в нарушениях

Ранее без газа в Кургане остались 48 многоквартирных домов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Курганской области проверит деятельность ООО «Газэнергосеть Оренбург», поставляющего сжиженный газ в дома Кургана. О проверке 26 января сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с публикациями в средствах массовой информации сообщений о ненадлежащем исполнении уполномоченной организацией — ООО „Газэнергосеть Оренбург“ обязательств по обеспечению населения Курганской области сжиженным углеводородным газом прокуратурой области начата проверка», — рассказали в ведомстве. Ранее в областном центре без сжиженного газа остались 48 многоквартирных домов.

В прокуратуре отметили, что ранее представителю гендиректора компании направлялось предостережение о недопустимости нарушения закона. «По результатам надзорных мероприятий, будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление законных прав граждан», — добавили в ведомстве.

По данным СБИС, учредителем компании ООО «Газэнергосеть Оренбург» является АО «Газпром Газораспределение Оренбург». Акционером последней является АО «Газпром газораспределение».