В Кургане десятки многоквартирных домов остались без газа

В Кургане 48 многоквартирных домов остались без сжиженного газа. Об этом 25 января сообщила пресс-служба городской администрации.
«В минувшие выходные в связи с отсутствием привозного сжиженного углеводородного газа 48 многоквартирных домов остались без ресурса», — рассказали в пресс-службе. В мэрии отметили, что за поставку сжиженного газа в многоквартирные дома отвечает ООО «Газэнергосеть Оренбург». Представители администрации направили информацию о данной ситуации в областной департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства.
25 января на отсутствие газа жаловались и пользователи соцсетей. «По Отдыха, 53 нет газа вторые сутки. Позвонил в компанию, которая обслуживает. Сказали, финансирования из города нет и газа не будет», — написал пользователь Иван Баженов в группе «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте». «Нет газа по адресу Советская, 31 <…> Что нам делать? Помогите! Дети сидят без горячего питания!» — добавила пользователь Алия Курманова.
URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу областного правительства. На момент написания новости до поставщика газа дозвониться не удалось.
Осенью 2020 года «Газэнергосеть Оренбург» планировала прекратить свою работу в регионе, но спустя время стало известно, что данная компания будет поставлять газ в область вместе с ООО «Лаборатория Неразрушающего Контроля ПромГазИспытание». Ранее жители сел региона жаловались на проблемы со сжиженным газом.
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