После взрыва котла в Курганской области школа без отопления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области после взрыва отопительного котла в селе Межборное Притобольного района школа и дом культуры все еще остаются без отопления. Инцидент произошел 13 января. Информацию о нынешней ситуации рассказал URA.RU представитель компании, которая занимается системами отопления, Илья Кульпин.

«Соцобъекты все еще без отопления. Привезли котел, который стоял в Боровской школе, признанной аварийной, но его не могут пока запустить», — пояснил Кульпин.

С его слов, в котельной после взрыва сломана кирпичная стена. Сейчас ее восстанавливают. При этом в котельной есть исправное оборудование, принадлежащее компании «Урал-котел». Ранее организация обеспечивала село теплом, но по какой-то причине власти не стали договариваться с владельцем компании о подключении его котла.

В пресс-службу правительства направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство писало, что кочегар пострадал при аварии в котельной. Мужчину придавило плитой, он также получил ожог лица. Пострадавшего отправили в больницу. По сведениям инсайдера из коммунальной сферы, авария произошла на новом котле барнаульского производства, который установили в 2020 году. Аналогичное оборудование стоит и в центральной котельной села Глядянского, где местные жители жаловались на холод в домах.