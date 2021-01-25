Тюменских силовиков ждут кадровые перестановки

В Тюменской области составляют рейтинг всех муниципальных прокуроров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области принято решение об оценке деятельности прокуроров всех муниципальных образований. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовому ведомству. По итогам работы наименее эффективные прокуроры могут быть понижены.

«Сейчас в регионе формируют рейтинг муниципальных прокуроров. Он почти закончен и в скором времени ляжет на стол [прокурору Тюменской области] Владиславу Московских. Исходя из результатов будет решаться вопрос о соответствии сотрудников их высоким должностям», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. В прокуратуру региона направлен запрос.

По словам инсайдера, грядущий разбор полетов внес волнения в ряды силовиков. Сейчас они стараются продемонстрировать начальству максимальную эффективность.

Ранее URA.RU сообщало о кадровых решениях в тюменской прокуратуре. Так, был назначен новый начальник ведомства в Юргинском районе, а кресло прокурора в Заводоуковском районе прочат и. о. главы межрайонной прокуратуры Елене Сошиной.