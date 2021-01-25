25 января 2021
24 января 2021

Тюменских силовиков ждут кадровые перестановки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Александра Кондратьева, прокурора Челябинской области. Челябинск, прокурор, знак за безупречную службу, знак почетный работник прокуратуры, знаки прокурора
В Тюменской области составляют рейтинг всех муниципальных прокуроров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области принято решение об оценке деятельности прокуроров всех муниципальных образований. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовому ведомству. По итогам работы наименее эффективные прокуроры могут быть понижены.

«Сейчас в регионе формируют рейтинг муниципальных прокуроров. Он почти закончен и в скором времени ляжет на стол [прокурору Тюменской области] Владиславу Московских. Исходя из результатов будет решаться вопрос о соответствии сотрудников их высоким должностям», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. В прокуратуру региона направлен запрос.

По словам инсайдера, грядущий разбор полетов внес волнения в ряды силовиков. Сейчас они стараются продемонстрировать начальству максимальную эффективность.

Ранее URA.RU сообщало о кадровых решениях в тюменской прокуратуре. Так, был назначен новый начальник ведомства в Юргинском районе, а кресло прокурора в Заводоуковском районе прочат и. о. главы межрайонной прокуратуры Елене Сошиной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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