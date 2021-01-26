Биолог перечислила противопоказания для прививки от коронавируса

Прививку от коронавируса нельзя делать при ОРЗ, положительном тесте на COVID-19, постковидном состоянии, наличии антител и тяжелых заболеваниях. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
«Если вы, допустим, сдали кровь на антитела и в ней нашли иммуноглобулины M, это говорит о том, что у вас продолжает формироваться иммунный ответ. То есть организм находится в контакте с вирусом, даже если ваш ПЦР-тест негативен», — сказала Баранова в интервью Lenta.ru. Она также объяснила, что под постковидным состоянием подразумевается наличие в организме только антител IgG, без IgM, и в этом случае вакцинироваться нет смысла, добавила биолог.
Людям с иммуносупрессией или рассеянным склерозом не стоит делать прививку от коронавируса, сказала Баранова. По ее словам, пациентов с такими болезнями перед вакцинацией отправляют консультироваться в врачом, однако те не хотят брать на себя ответственность, так как не знают как прививка повлияет на организм.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о готовности третьей вакцины от коронавируса, пишет VSE42.ru. В России уже прогнозируют, что заболеваемость COVID-19 в апреле может снизиться вдвое. Тем временем глава Научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси сказал, что появление новых штаммов COVID-19 и их распространение по миру можно считать второй пандемией, передает «Утро.ру».
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