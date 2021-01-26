В феврале часть пенсионеров получит специальную выплату

Часть российских пенсионеров получит новую денежную прибавку к пенсии с 1 февраля. На перерасчет выплат могут рассчитывать бывшие летчики и работники угольной промышленности.
«Пенсионерам этих категорий установят размер доплаты, которую им будут начислять в течение следующих трех месяцев», — сообщает телеканал 360, ссылаясь на Пенсионный фонд России (ПФР). Там добавили, что прибавка будет еще раз пересмотрена 1 мая.
Отмечается, что размер доплаты бывшим летчикам и шахтерам пересматривается ежеквартально и начисляется она из средств, поступивших в ПФР от работодателей. При этом размер доплаты к пенсии может быть не только в сторону увеличения, но и уменьшения. Кроме того, итоговая сумма доплаты зависит от стажа пенсионера и от количества пенсионных коэффициентов, объяснили в ПФР.
Ранее юрист Любовь Шурыга заявила, что россияне смогут рассчитывать на повышенную пенсию, если устроятся на гражданскую и военную службу или начнут самостоятельно формировать накопления. А в Совфеде отметили, что около четверти медиков в РФ смогут получить право на досрочный выход на пенсию после работы с пациентами с COVID-19, пишет RT. А инвалиды и участники ВОВ в 2021 году получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, передает «Утро.ру».
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