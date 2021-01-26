26 января 2021

Третье самоубийство за неделю произошло в больницах Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Челябинск, госпиталь, стационар, палата, больничная палата, клиника, больничная койка, ковидная база
В больницах Челябинска участились случаи суицида Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске под окнами областной больницы №6 найдено тело 48-летнего пациента. По предварительным данным причиной гибели стало самоубийство, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону. Это уже второй случай суицида в данном лечебном учреждении и третий подобный случай в Челябинске за последнюю неделю.

«Причины смерти выясняются», — сообщили URA.RU в пресс-службу СУ СКР по Челябинской области. Тело пациента было найдено поздно вечером 27 января. В медучреждении URA.RU подтвердили случившееся. 22 января в этой же больнице свел счеты с жизнью 90-летний пациент. Его тело было обнаружено в туалете.

В следственном управлении отметили, что это уже третий возможный случай суицида в лечебном учреждении Челябинска. 25 января в ковидном госпитале областной больницы №3 под окнами одного из корпусов было найдено тело 53-летнего пациента, которого лечили от коронавируса. По предварительным данным причиной его смерти также стало самоубийство. «Обстоятельства смерти устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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