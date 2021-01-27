В ФСБ отреагировали на расследование Навального о дворце

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Тактико-специальное учение
в ФСБ рассказали, что защищают в Геленджике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Бесполетная зона в районе мыса Идокопас, где расположен дворец из расследования «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК признан в России иностранным агентом) была установлена в интересах пограничной безопасности. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

«Причиной стала возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО, к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю», — пишет РБК. В ведомстве отметили, что их отряд занимается защитой участка границы России, обеспечением экономических и других интересов страны. Также сотрудники ФСБ контролируют охрану водных и биологических ресурсов и соблюдение правил режима госграницы и погранконтроля. В службе подчеркнули, что других задач перед сотрудниками не стояло.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что владельцем огромного коттеджа в Геленджике является один или несколько предпринимателей, предает телеканал 360. Он отметил, что разглашать эти данные некорректно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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