В ФСБ отреагировали на расследование Навального о дворце

в ФСБ рассказали, что защищают в Геленджике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Бесполетная зона в районе мыса Идокопас, где расположен дворец из расследования «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК признан в России иностранным агентом) была установлена в интересах пограничной безопасности. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

«Причиной стала возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО, к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю», — пишет РБК. В ведомстве отметили, что их отряд занимается защитой участка границы России, обеспечением экономических и других интересов страны. Также сотрудники ФСБ контролируют охрану водных и биологических ресурсов и соблюдение правил режима госграницы и погранконтроля. В службе подчеркнули, что других задач перед сотрудниками не стояло.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что владельцем огромного коттеджа в Геленджике является один или несколько предпринимателей, предает телеканал 360. Он отметил, что разглашать эти данные некорректно.