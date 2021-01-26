26 января 2021
25 января 2021

Распространение коронавируса в ЯНАО стремительно падает

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале подтверждено 35 354 случая коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ЯНАО за сутки коронавирусом заразились 72 человека, сообщил окружной оперативный штаб. Ежесуточный прирост новых случаев стабильно снижается последние полторы недели. Уровень распространения вируса на Ямале один из самых низких в России.

«В ЯНАО подтверждено 72 новых случая заболевания COVID», — говорится в сводке оперштаба. Больше всего случаев пришлось на Надымский район, где заразились 13 человек. В Салехарде инфекцию подхватили девять горожан, в Ноябрьске — восемь, в Новом Уренгое — шесть. Всего в ЯНАО подтверждено 35 354 случая коронавируса, вылечились 30 869 пациентов.

Еще 19 января власти округа заявляли о 115 новых заболевших. С того момента число выявленных случаев снизилось почти в полтора раза. Сейчас коэффициент распространения инфекции (Rt) в округе равен 0,77 — это ниже, чем в большинстве регионов страны.

За последние сутки в округе не подтвердили ни одного летального исхода. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 373 ямальца. По частоте смертей ЯНАО занимает десятое место в России — 69,3 случая на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 марта. URA.RU составило актуальный список ограничений и запретов, которые сохраняются в округе. Последние несколько месяцев ситуация с заражениями в округе постепенно улучшается, число новых случаев идет на спад.

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