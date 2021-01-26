26 января 2021
25 января 2021

Тюменские чиновники запретили учителям общаться с журналистами

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Николая Сметанина по реконструкции станции метро
Власти Ишима (Тюменская область) запретили учителям общаться с представителями СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После публикаций URA.RU о том, что власти Ишима заставляют педагогов проверять жилые дома частного сектора на противопожарную безопасность, местные чиновники запретили учителям общаться на эту тему с журналистами. Об этом агентству рассказал ишимский активист Владимир Воронин. Он добавил, что с ним школьным преподавателям также рекомендовали не контактировать.

«Запретили учителям любые контакты с журналистами, с Ворониным. Также запретили им комментировать и читать в социальных сетях публикации, касающиеся вопроса обхода жилого сектора. За ослушание — увольнение», — заявил Воронин в беседе с URA.RU.

Он добавил, что из-за общественного резонанса, который был вызван информацией о проверках пожарной безопасности жителей частного сектора ишимскими учителями, местные чиновники изменили формат этой работы. За каждым педагогом закрепили две конкретные улицы. В срок до 15 февраля учителя должны провести там подомовой обход и провести анкетирование. С указанием типа отопления жилища (газовое, печное или электрическое).

В администрацию Ишима направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен директору департамента по социальным вопросам Надежде Сабаевой. Ранее агентство писало о том, что ишимских педагогов обязали проводить подомовой обход частного сектора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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