Тюменские чиновники запретили учителям общаться с журналистами

Власти Ишима (Тюменская область) запретили учителям общаться с представителями СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После публикаций URA.RU о том, что власти Ишима заставляют педагогов проверять жилые дома частного сектора на противопожарную безопасность, местные чиновники запретили учителям общаться на эту тему с журналистами. Об этом агентству рассказал ишимский активист Владимир Воронин. Он добавил, что с ним школьным преподавателям также рекомендовали не контактировать.

«Запретили учителям любые контакты с журналистами, с Ворониным. Также запретили им комментировать и читать в социальных сетях публикации, касающиеся вопроса обхода жилого сектора. За ослушание — увольнение», — заявил Воронин в беседе с URA.RU.

Он добавил, что из-за общественного резонанса, который был вызван информацией о проверках пожарной безопасности жителей частного сектора ишимскими учителями, местные чиновники изменили формат этой работы. За каждым педагогом закрепили две конкретные улицы. В срок до 15 февраля учителя должны провести там подомовой обход и провести анкетирование. С указанием типа отопления жилища (газовое, печное или электрическое).

В администрацию Ишима направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен директору департамента по социальным вопросам Надежде Сабаевой. Ранее агентство писало о том, что ишимских педагогов обязали проводить подомовой обход частного сектора.