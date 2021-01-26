26 января 2021

Челябинскому губернатору предложили новую должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Алексея Текслера. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер возглавит наблюдательный совет областной федерации бокса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавит наблюдательный совет Федерации бокса региона. Такое предложение сделал ему на встрече 27 января президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Встреча состоялась в резиденции губернатора, сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера.

«Стороны обсудили возможность проведения в регионе чемпионата России по боксу среди женщин, — уточнили в пресс-службе. — Также Алексей Текслер принял предложение возглавить наблюдательный совет Федерации бокса Челябинской области».

Это не первая встреча Текслера с Кремлевым в Челябинске. «У нас с вами традиция встречаться перед важными большими событиями в боксе. Важно в настоящий момент подумать и обсудить вопросы развития бокса в регионе. Есть идеи, связанные с перезагрузкой Федерации бокса в Челябинской области. Хотелось бы, чтобы наших челябинских боксеров в сборной страны становилось больше», — заявил губернатор Кремлеву.

Губернатор отметил, что в Челябинске планируется построить объект олимпийского уровня, куда могли бы приезжать спортсмены на тренировочные сборы. «Также в планах открытие кафедры бокса в Уральском государственном университете физической культуры», — сообщили в пресс-службе Текслера.

Ранее супруга губернатора Ирина Текслер возглавила наблюдательный совет в областной федерации дзюдо. Президентом федерации стал первый вице-губернатор Виктор Мамин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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