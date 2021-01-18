Супруга челябинского губернатора получила новую должность

Ирина Текслер возглавит Попечительский совет Федерации дзюдо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Попечительский совет Федерации дзюдо Челябинской области возглавила общественный деятель, супруга губернатора Алексея Текслера Ирина Текслер. Президентом Федерации дзюдо назначен первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин, сообщили URA.RU в пресс-службе минспорта региона.

«Сегодня состоялась внеочередная конференция, где был выбран новый руководящий состав организации. Участники Конференции большинством голосов избрали президентом областной Федерации дзюдо первого заместителя губернатора Челябинской области Виктора Викторовича Мамина, а председателем попечительского совета — общественного деятеля, учредителя „Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020“ Ирину Николаевну Текслер», — уточнили URA.RU в пресс-службе минспорта региона.

Основными направлениями работы нового состава Федерации дзюдо Челябинской области будут развитие и популяризация дзюдо в регионе, в том числе массового и детского дзюдо, спорта высших достижений, проведение спортивных мероприятий. В минспорте добавили, что мероприятие прошло в дистанционном формате, в режиме видеоконференцсвязи. Ранее президентом Федерации выступал Сергей Коростелев, руководитель группы «Магнезит».

Ирина Текслер с того самого времени, как приехала в Челябинск, ведет общественную деятельность. Она сопровождает несколько социальных проектов, а в декабре учредила благотворительный фонд.