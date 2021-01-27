Правительство РФ выделило миллиарды на новые выплаты россиянам

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Новые выплаты будут назначены соцработникам, которые занимаются больными коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Более девяти миллиардов рублей правительство РФ выделило на выплаты социальным работникам, работающим с больными коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Выделить Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 9 049 725,3 тыс. рублей», — говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации. Далее эти средства будут направлены в Фонд социального страхования (ФСС).

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией COVID-19, было выплачено 188 миллиардов рублей, пишет RT. Также Минздрав планирует назначить выплаты немедицинским работникам, трудящимся в «красных зонах». А семьям погибших от коронавируса медработников предлагается выплачивать пенсии, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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