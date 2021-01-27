Госдума одобрила продление ракетного договора России и США

Депутаты поддержали продление СНВ-3
Госдума России ратифицировала соглашение договора СНВ-3 между РФ и США. Решение было принято на пленарном заседании.
«Госдума ратифицировала соглашение о продлении договора СНВ», — пишет РИА «Новости». Документ планируется продлить на пять лет.
Ранее продление СНВ обсудили президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Они поручили сотрудникам поторопиться с выполнением всех процедур. Действие документа будет продлено на условиях, предложенных Москвой.
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