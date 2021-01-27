Госдума одобрила продление ракетного договора России и США

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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума, депутаты
Депутаты поддержали продление СНВ-3 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума России ратифицировала соглашение договора СНВ-3 между РФ и США. Решение было принято на пленарном заседании.

«Госдума ратифицировала соглашение о продлении договора СНВ», — пишет РИА «Новости». Документ планируется продлить на пять лет.

Ранее продление СНВ обсудили президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Они поручили сотрудникам поторопиться с выполнением всех процедур. Действие документа будет продлено на условиях, предложенных Москвой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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