Госдума одобрила продление ракетного договора России и США

Депутаты поддержали продление СНВ-3 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума России ратифицировала соглашение договора СНВ-3 между РФ и США. Решение было принято на пленарном заседании.

«Госдума ратифицировала соглашение о продлении договора СНВ», — пишет РИА «Новости». Документ планируется продлить на пять лет.

Ранее продление СНВ обсудили президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Они поручили сотрудникам поторопиться с выполнением всех процедур. Действие документа будет продлено на условиях, предложенных Москвой.