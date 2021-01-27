В Кремле рассказали, как власть относится к противникам Путина

В Кремле уважают граждан, независимо от их отношения к Путину, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле уважительно относятся ко всем гражданам, независимо от их мнения касательно президента России Владимира Путина. При этом большинство граждан позитивно относится к главе государства. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Есть те, кто негативно относится, и есть те, кто поддерживает Путина. И тех, кто поддерживает Путина, их гораздо больше, чем тех, кто этого не делает. Но и те и другие являются гражданами России, и мы с уважением относимся к точкам зрения и тех и других. Естественно, большинство импонирует больше», — заявил Песков во время общения с прессой.

Граждан, пришедших на акции протеста 23 января, значительно меньше тех, кто голосует за Путина, отметил Песков. «Если сравнивать с теми людьми, которые приходят и голосуют за Путина, то это незначительное количество людей. Президента поддерживают и голосуют в рамках выборов гораздо больше людей», — заявил представитель Кремля.

Митинги в РФ проходили 23 января. Граждане России выражали поддержку арестованному Алексею Навальному. Позднее команда Навального объявила 31 января датой новых митингов.