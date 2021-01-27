В Кремле объяснили рост цен на продукты несмотря на заморозку

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Торговый центр. Курган, покупатель, продукты, продуктовая корзина, хлебобулочные изделия, магазин, женщина, хлеб
В январе у потребителей резко вырос средний чек на хлеб и гречу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Заморозка цен на продукты в России

Рост цен на продукты в небольших магазинах, не входящих в крупные сети, невозможно отследить. Как заявил URA.RU пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, правительство контролирует работу крупных сетей.

«Администрирование цен в мелких магазинах практически невозможно, поэтому где-то цены могут превышать достигнутые договоренности. Мы ведем речь о крупных сетях-ретейлерах, с которыми правительство ведет весьма энергичную работу и контролирует ранее принятые решения», — заявил Песков на встрече с журналистами. При этом пресс-секретарь уточнил, что правительство также ведет работу над исключением дефицита товаров, к которому могут привести решения властей сдерживать цены.

Ранее власти приступили к заморозке цен на продукты питания, чей рост возмутил президента России Владимира Путина, сообщает «Национальная служба новостей». Счетная палата допустила, что товары, попавшие под регулирование цен, могут оказаться в дефиците, сообщает RT. При этом в январе «Платформа ОФД» зафиксировала возрастание трат на хлеб, муку, гречку и подсолнечное масло. Рост «среднего чека» на эти продукты составил от одного до семи процентов, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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