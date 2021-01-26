26 января 2021
25 января 2021

Кремль назначил Пермскому краю куратора выборов в Госдуму

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол по итогам ЕДГ политологов ЭИСИ в редакции издания
Программа и дата приезда нового куратора Фирдуса Алиева пока не определены Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Курировать избирательную кампанию в Госдуму в Пермском крае будет управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) — бывший глава администрации губернатора края Фирдус Алиев. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией. Решение о назначении Алиева приняли в администрации президента РФ.

«Всю кампанию в Госдуму будет курировать Алиев», — сообщил URA.RU инсайдер. Дата визита кремлевского политтехнолога в Пермь, как и программа, пока не определены. «Сейчас идет оценка ситуации в регионе. Кампания идет в плановом режиме, необходимости что-то срочно предпринимать», — пояснил URA.RU инсайдер, близкий к Алиеву.

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Отмечается, что в Кремле сделали ставку на Алиева в том числе из-за того, что он знает регион и тех людей, с которыми ему предстоит работать. Сам Алиев от комментариев воздержался. Он возглавлял администрацию губернатора Пермского края (Олега Чиркунова) до 2012 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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