Кремль назначил Пермскому краю куратора выборов в Госдуму

Программа и дата приезда нового куратора Фирдуса Алиева пока не определены Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Курировать избирательную кампанию в Госдуму в Пермском крае будет управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) — бывший глава администрации губернатора края Фирдус Алиев. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией. Решение о назначении Алиева приняли в администрации президента РФ.

«Всю кампанию в Госдуму будет курировать Алиев», — сообщил URA.RU инсайдер. Дата визита кремлевского политтехнолога в Пермь, как и программа, пока не определены. «Сейчас идет оценка ситуации в регионе. Кампания идет в плановом режиме, необходимости что-то срочно предпринимать», — пояснил URA.RU инсайдер, близкий к Алиеву.

Отмечается, что в Кремле сделали ставку на Алиева в том числе из-за того, что он знает регион и тех людей, с которыми ему предстоит работать. Сам Алиев от комментариев воздержался. Он возглавлял администрацию губернатора Пермского края (Олега Чиркунова) до 2012 года.